Nazilli'de balkonda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir apartmanın ikinci katındaki balkonda mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 2. katından gelen kedi seslerini duyan esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İtfaiye ekipleri, boş dairenin balkonundaki kediye merdiven yardımıyla ulaştı. Kurtarılan kedinin, çevredeki esnafın bakımını üstlendiği "Lina" olduğu belirlendi. Lina esnafa teslim edildi.

