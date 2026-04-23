Nazilli'de dere yatağına devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde pikabın dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.





Nazilli-Beydağ kara yolu Rahmanlar Mahallesi mevkisinde M.İ. idaresindeki 09 NR 838 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.





Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı.





İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi.



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

