Nazilli'de Engelliler Haftası yürüyüşü düzenlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Nazilli Bedensel Engelliler Derneği (NABED) öncülüğünde düzenlenen yürüyüş Atatürk Bulvarı'ndan başladı. Katılımcılar NABED Gönüllüler Bandosu eşliğinde Namık Kemal Caddesi, İstasyon Meydanı ve Uzun Çarşı güzergahında Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. Derneğin başkanı Aysun Bademli, etkinlikle toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek destek verenlere teşekkür etti.

