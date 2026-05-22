Nazilli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Ç.G. idaresindeki 48 ALP 358 plakalı motosiklet, Yeni Mahallesi 22. Sokak'ta M.T. yönetimindeki 09 F 4484 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü, aydınlatma direğine çarparak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.