        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Söke'de Karayolu Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

        Söke'de Karayolu Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

        Aydın'ın Söke ilçesinde Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

        Giriş: 07.05.2026 - 16:00 Güncelleme:
        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Hükümet Meydanı'nda stant kuruldu.

        Öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlikte ekipler, kullandıkları araç ve ekipmanlar hakkında bilgi verdi. Farklı okullardan gelen öğrenciler, trafik ekipleriyle sohbet ederek merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu.

        Etkinlikte alkol simülasyon gözlüğünü takan ziyaretçiler, alkolün sürücüler üzerindeki dikkat ve denge kaybını uygulamalı olarak deneyimledi.

        Ayrıca öğrencilere güvenli yaya geçişi, emniyet kemeri kullanımı, motosikletlerde kaskın önemi ve trafik işaretleri hakkında da bilgi verildi.

        Etkinlik sonunda öğrencilere boya kitapları, Türk bayrakları, kalemler ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

