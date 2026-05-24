Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Söke'de tarihi geçmiş ürünleri satma hazırlığındaki şüpheliye adli işlem

        Söke'de tarihi geçmiş ürünleri satma hazırlığındaki şüpheliye adli işlem

        Aydın'ın Söke ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlandığı belirlenen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2026 - 11:06 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Söke'de tarihi geçmiş ürünleri satma hazırlığındaki şüpheliye adli işlem

        Aydın'ın Söke ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlandığı belirlenen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbent Mahallesi'ndeki bir işletmeye baskın düzenledi.


        Yapılan aramada 1 üretim kodlama makinası, 2 kodlama aparatı, 394 etiket, aseton, sprey boya, zımparalı eldiven ve zımpara ile çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü ele geçirildi.

        Tarihi geçmiş ürünleri, üzerine yeni tarih basarak piyasaya sürmeye hazırlandığı tespit edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Bahar alerjisi alarmı! Çocuklarda bu belirtilerle geliyor
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Son 5 yılın komedi şampiyonları!
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Çok fazla insan var ama hiç aşk yok!
        Çok fazla insan var ama hiç aşk yok!
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?

        Benzer Haberler

        Bayram öncesi skandal: Tarihi geçmiş ürünlere yeni tarih bastılar Operasyon...
        Bayram öncesi skandal: Tarihi geçmiş ürünlere yeni tarih bastılar Operasyon...
        Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Didim ve Kuşadası'nda bayram çalışması
        Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Didim ve Kuşadası'nda bayram çalışması
        Aydın'da IMEI kayıtsız 100 cep telefonu ele geçirildi
        Aydın'da IMEI kayıtsız 100 cep telefonu ele geçirildi
        Kurban Bayramı öncesi çalınan koyunları jandarma buldu
        Kurban Bayramı öncesi çalınan koyunları jandarma buldu
        EKODOSD'tan 'Yılancı Burnu Koyu' uyarısı
        EKODOSD'tan 'Yılancı Burnu Koyu' uyarısı
        Aydın'da trafik kazasında hafif yaralanan sürücü hastanede öldü
        Aydın'da trafik kazasında hafif yaralanan sürücü hastanede öldü