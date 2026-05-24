Söke'de tarihi geçmiş ürünleri satma hazırlığındaki şüpheliye adli işlem

Aydın'ın Söke ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerini piyasaya sürmeye hazırlandığı belirlenen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölbent Mahallesi'ndeki bir işletmeye baskın düzenledi.





Yapılan aramada 1 üretim kodlama makinası, 2 kodlama aparatı, 394 etiket, aseton, sprey boya, zımparalı eldiven ve zımpara ile çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü ele geçirildi.



Tarihi geçmiş ürünleri, üzerine yeni tarih basarak piyasaya sürmeye hazırlandığı tespit edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



