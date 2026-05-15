        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri AGROAYVALIK 2026 Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

        AGROAYVALIK 2026 Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, AGROAYVALIK 2026 Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Altınova Kapalı Pazaryeri'nde 8 bin 600 metrekarelik alanda düzenlenen fuar, 156 firma ve temsilciyi bir araya getirdi.

        Fuar kapsamında düzenlenen Zeytin Üretim Zirvesi'ne üretimden ihracata, coğrafi işaretten lisanslı depoculuğa kadar sektörün kritik başlıkları ele alındı.

        Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, bölgenin stratejik önemine vurgu yaptı.

        Atatürk'ün bölgeye "Altınova" adını verdiğini hatırlatan Uçar, şunları kaydetti:

        "Bugün sadece bir fuar açmıyoruz tarihin ve emeğin buluştuğu bir noktadayız. Atatürk'ün 'Burası öyle bir yer ki adı ancak Altınova olur' diyerek bizlere emanet ettiği bu toprakları, modern tarım teknikleriyle ileri taşımalıyız. Tarım ve hayvancılık sadece ekonomik bir faaliyet değil, milli bağımsızlığın ve gıda güvenliğinin kalesidir. Gençlerimizi bu alanı yüksek katma değerli bir girişimcilik alanı olarak görmeye teşvik etmeliyiz."

        Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de kentin tarih boyunca üretimle anılan özel bir kent olduğunu söyledi.

        Tarım ve hayvancılığın yalnızca bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda kültür ve yaşam biçimi olduğunu belirten Ergin, zeytin ve zeytinyağının ilçenin kimliğini yansıttığını ifade etti.

        Açılışta İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ve Kare Fuarcılık İcra Kurulu Başkanı Ercüment Er de katılımcılara hitap etti.

        Yeni nesil traktörlerden akıllı sulama sistemlerine kadar geniş teknoloji yelpazesinin sergilendiği fuar, 18 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
