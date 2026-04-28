        Balıkesir Haberleri Ankara'daki trafik kazasında ölen hamile kadın Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

        Ankara'daki trafik kazasında ölen hamile kadın Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı

        Ankara'da doğum için hastaneye giderken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Sultan Kuduş'un cenazesi, Balıkesir'de defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 23:04 Güncelleme:
        Kuduş'un (26) cenazesi, yakınlarınca alınıp memleketi Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Yaylabayır Mahallesi'ne getirildi.

        Anne ve bebeği, mahalle camisinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

        Ankara'da yaşayan Kuduş'un doğum sancılarının başlaması üzerine ailesiyle hastaneye gitmek üzere yola çıktığı, bu sırada meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Kuduş ve karnındaki 9 aylık bebeğin kurtarılamadığı öğrenildi.

        Hayatını kaybeden genç kadının bebeğine "Asel Mihra" ismini vermeyi planladığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

