        Balıkesir merkezli rüşvet operasyonunda 7 zanlı tutuklandı

        Balıkesir merkezli 3 ilde polis ekiplerince düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 10:50 Güncelleme:
        Bandırma İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Balıkesir, Çanakkale ve Kocaeli'de vatandaşların kişisel verilerini ele geçireni, işlemlerde kolaylık ve öncelik sağladığı ve rüşvet aldığı belirlenen aralarında tapu müdürlüğünde görevli müdür yardımcısı ile müteahhit, emlak danışmanı, inşaat ofis çalışanları ve arzuhalcilerin de bulunduğu 15 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

        Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliğince, zanlıların Balıkesir'in Bandırma, Gönen ve Erdek ilçeleri ile Çanakkale'nin Biga ve Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 15 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli ajanda, evrak ve doküman ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Netanyahu daha önce de İran'a saldırmak istedi"
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Trump'tan İran'a Hürmüz tepkisi
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Kurşun yağdırtan azmettiriciye kanlı infaz!
        'Sıfır yer çekimi' sonu oldu... Lunaparkta ölüm kamerada!
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İki kişi can verdi! Facianın ilk anları!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        16 yılın en zorlu seçimi
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        10 yaşındaki Alperen yaşam mücadelesini kaybetti
        Mükemmel kahvenin formülü bulundu!
        Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı!
        Bir şehir delirdi mi? 5 asırdır cevabı yok
        Ünlü oyuncu avukat oldu
        Birbirlerini sildiler
        Zincir markette kadın kasiyeri dövmüştü! Sıcak gelişme...
        OECD’den Türkiye’ye 2 şok öneri
        Brent petrol yükselişini sürdürüyor
