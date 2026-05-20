        Balıkesir Haberleri Balıkesir Teknokent Özbekistan'da irtibat ofisi açtı

        Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi "Balıkesir Teknokent", Özbekistan'daki Uluslararası İrtibat Ofisini Taşkent'te açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Teknoketten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Üniversitesi Teknokent ile Rönesans Eğitim Üniversitesi arasında yürütülen uluslararası işbirliği kapsamında, "Balıkesir Teknokent Taşkent Uluslararası İrtibat Ofisi" Taşkent'te düzenlenen törenle açıldı.

        Rönesans Eğitim Üniversitesi kampüsü içinde faaliyet gösterecek irtibat ofisi, girişimcilik, teknoloji geliştirme, AR-GE, inovasyon ve uluslararası proje işbirlikleri alanlarında Türkiye ile Özbekistan arasında yeni bir teknoloji ve girişimcilik köprüsü oluşturmayı hedefliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Üniversitesi Rektörü ve Balıkesir Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yücel Oğurlu, yükseköğretim kurumlarının artık teknoloji geliştiren, girişimcilik kültürünü destekleyen ve uluslararası işbirlikleriyle ülkelerin kalkınma süreçlerine katkı sunan merkezler haline geldiğini ifade etti.

        İrtibat ofisinin, Türkiye ile Özbekistan arasında akademik ve teknolojik işbirliklerini güçlendirecek önemli bir adım olduğunu belirten Oğurlu, genç girişimcilerin uluslararası ekosistemlere erişimi açısından da önemli fırsatlar oluşturacağını kaydetti.

        Taşkent Rönasans Üniversitesi kampüsünde yapılan açılış törenine, Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rönesans Eğitim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Shokhrukh Nuraliev, Rönesans Eğitim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zokirjon Zikriyayev, Balıkesir Teknokent Genel Müdürü Öğr. Gör. Burcu Aydemir, Balıkesir Teknokent Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Oğuz Han'ın yanı sıra çok sayıda akademisyen, girişimci adayı ve öğrenci katılım sağladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

