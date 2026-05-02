        Balıkesir Haberleri Balıkesir'de 18. Geleneksel Şehit Hamdibey Yağlı Güreşleri düzenlendi

        Balıkesir'de 18. Geleneksel Şehit Hamdibey Yağlı Güreşleri düzenlendi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl 18'inci kez düzenlenen Geleneksel Şehit Hamdibey Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Erkan Taş, başpehlivan oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 22:06 Güncelleme:
        Edremit Belediyesi tarafından Kuvayi Milliye kahramanı Edremit Kaymakamı Şehit Hamdibey anısına Tuzcumurat Mahallesi'ndeki güreş alanında gerçekleştirilen güreşlere 403 pehlivan katıldı.

        Organizasyonda rakiplerine üstünlük kuran Erkan Taş, Geleneksel Şehit Hamdibey Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

        Erkan Taş ve dereceye giren güreşçilere ödülleri Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş tarafından verildi.

        Ertaş, organizasyonun ardından yaptığı açıklamada, ata sporunun heyecanını, birlik ve kardeşlik ruhunu Edremit'te yaşadıklarını belirterek, "Er meydanında yiğitliğin, centilmenliğin ve kardeşliğin en güzel örneklerine tanıklık ettik. Başpehlivanımız Erkan Taş başta olmak üzere tüm pehlivanlarımızı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

