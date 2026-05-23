Balıkesir'de AK Parti teşkilatınca bayramlaşma programı düzenlendi

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığınca Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.



Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, partililerin bayramını kutladı.



Yürütülen çalışmalardan dolayı teşkilat mensuplarına teşekkür eden Aydemir, Balıkesir'de üye sayısını artırmaya devam edeceklerini belirtti.



Programa, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Bigadiç Belediye Başkanı Mustafa Göksel, teşkilat başkanları ve partililer katıldı.



Program, bayramlaşma töreni ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

