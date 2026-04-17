        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de araştırma görevlisinin öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığa müebbet hapis

        Balıkesir'de araştırma görevlisinin öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığa müebbet hapis

        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde 17 Nisan'da bir markete düzenledikleri silahlı saldırıda, yan taraftaki dükkanda yemek yiyen araştırma görevlisi Semih Kaçmaz'ın ölümüne neden oldukları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa müebbet hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 21:16 Güncelleme:
        Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar T.K. ve A.S. ile taraf avukatları katıldı.

        Mahkeme heyeti, sanıkları "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

        Ayrıca sanıklar, işletme sahibi M.G'ye yönelik silahlı saldırıdan dolayı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        - Olay

        Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'taki markete motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, o sırada kurşunlardan biri marketin yanında bulunan dürümcü dükkanında yemek yiyen Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan Semih Kaçmaz'a isabet etmişti. Kaçmaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti​​​​​​​. Olayın ardından yakalanan zanlılar T.K. ve A.S, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

