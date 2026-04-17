Balıkesir'de araştırma görevlisinin öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığa müebbet hapis

Balıkesir’in merkez Altıeylül ilçesinde 17 Nisan’da bir markete düzenledikleri silahlı saldırıda, yan taraftaki dükkanda yemek yiyen araştırma görevlisi Semih Kaçmaz’ın ölümüne neden oldukları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa müebbet hapis cezası verildi.



Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar T.K. ve A.S. ile taraf avukatları katıldı.



Mahkeme heyeti, sanıkları "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.



Ayrıca sanıklar, işletme sahibi M.G'ye yönelik silahlı saldırıdan dolayı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.



- Olay



Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'taki markete motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, o sırada kurşunlardan biri marketin yanında bulunan dürümcü dükkanında yemek yiyen Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan Semih Kaçmaz'a isabet etmişti. Kaçmaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti​​​​​​​. Olayın ardından yakalanan zanlılar T.K. ve A.S, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

