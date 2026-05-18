Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de asırlık "allı gelin" geleneğiyle düğün yapıldı

        Balıkesir'de asırlık "allı gelin" geleneğiyle düğün yapıldı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dünyaevine giren Tuğba Nur Özcan ve Serkan Özcan çifti, düğün törenlerini kökleri geçmişe dayanan ve "allı gelin" olarak bilinen asırlık geleneklerle gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 11:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de asırlık "allı gelin" geleneğiyle düğün yapıldı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dünyaevine giren Tuğba Nur Özcan ve Serkan Özcan çifti, düğün törenlerini kökleri geçmişe dayanan ve "allı gelin" olarak bilinen asırlık geleneklerle gerçekleştirdi.

        İlçeye bağlı kırsal Hisaralan Mahallesi'ndeki düğünde gelin Tuğba Nur Özcan, yöresel kıyafet "üç etek" giyerek köyün girişinden evine kadar at sırtında taşındı.

        Gelinin sağdıçlarının da yöresel kıyafetlerle eşlik ettiği yürüyüş boyunca türküler söylendi, maniler okundu.

        At sırtında eve getirilen gelin, burada köyün yaşlıları tarafından karşılandı.

        Düğünde gelinin baş süslemesinde kullanılan aksesuarlar hakkında bilgi veren Cennet Şeker (30), bu geleneğin nazara karşı bir koruma amacı taşıdığını söyledi.

        Şeker, bunun bir gelenek olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Gelin teli, nazara inanıldığı için eski Türklerden beri kullanılır. Göz tellere gitsin, gelinin kafasına çok odaklanılmasın istenir. Gelinlerin başı Türk kültüründe çok önemlidir. Ziynetler de boyun kısmı görünmediği için genellikle başa takılır. Bu süslemeler Orta Asya'ya kadar uzanan bir geçmişe sahiptir."

        - Geleneksel baş süslemesi el emeğiyle yaşatılıyor

        Geleneksel baş süslemesini hazırlayan 82 yaşındaki Nuriye Tuncay ise süslemelerin teknik detaylarını anlattı.

        Bildiği eski usulleri uyguladığını belirten Tuncay, "Boncuklarla süsleriz. Köyümüzün adeti böyledir. Eskiden böyle oluyordu şimdi gençler heves etti, yine öyle yaptık. Baş parası tavuk tüyüdür. Tavuğun tüylerini yolar, boyar ve bu hale getiririz. 82 yaşındayım, bu adetleri hala bildiğim gibi yaşatıyorum." ifadesini kullandı.

        Gelin Tuğba Nur Özcan (25) da geleneği yaşattıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Zor bir hazırlık süreci olsa da geleneklerimizi yaşamak çok güzel." dedi.

        Damat Serkan Özcan (28) ise "allı gelin" geleneğini çocukluğundan beri hayal ettiğini dile getirerek, "Klasik bir düğün olmamasını istedik. Kültürümüzde at çok önemli bir unsur olduğu için eşimi ata bindirdik. Gelenek, örf ve adetlerimize uygun şekilde düğünümüzü tamamladık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        İsrail, Sumud Filosuna saldırdı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Enflasyonu aşamadı
        Enflasyonu aşamadı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        Dünyaca ünlü yıldızlarla buluştu
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu!
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Selektör katliamı! 3 kişiyi öldüren katil konuştu...
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Sinir kriziyle hastaneden çıkan baba, kazada hayatını kaybetti!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Baba ile oğlu yola çıktılar... Tünelde trajik son!
        Baba ile oğlu yola çıktılar... Tünelde trajik son!
        "Dostluk yalanmış"
        "Dostluk yalanmış"
        Arazi kavgasında vahşet! Yumruk ölümüne yol açtı!
        Arazi kavgasında vahşet! Yumruk ölümüne yol açtı!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        18-24 Mayıs haftalık burç yorumları
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin
        Trump'tan sonra Pekin'in yeni konuğu Putin

        Benzer Haberler

        Eğitimde yönetici yetiştirme programı Balıkesir'de başladı
        Eğitimde yönetici yetiştirme programı Balıkesir'de başladı
        Çay Deresi ıslah edildi, sel ve taşkın riski azaldı
        Çay Deresi ıslah edildi, sel ve taşkın riski azaldı
        Çerkes lider Girandük Berzeg mezarı başında anıldı
        Çerkes lider Girandük Berzeg mezarı başında anıldı
        Yolcu otobüsü refüje çarpıp devrildi: 36 yaralı
        Yolcu otobüsü refüje çarpıp devrildi: 36 yaralı
        Erdek'te jandarmadan kenevir operasyonu
        Erdek'te jandarmadan kenevir operasyonu
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı