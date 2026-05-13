Balıkesir'de baca temizliği sırasında çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 3 katlı binada baca temizliği sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fatih Mahallesi İşler Caddesi'ndeki 3 katlı binanın birinci katında oturan Ayşe Ç. (60), evinin bacasını ateş yakarak temizlemeye çalıştı. Bacada başlayan alevlerin çatıya sıçraması üzerine yangın büyüdü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürülen yangında, binanın üçüncü katı ve çatısı kullanılamaz hale geldi. Savaştepe Kaymakamı Furkan Berber ve Belediye Başkanı Ali Koyuncu, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

