        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de baca temizliği sırasında çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'de baca temizliği sırasında çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 3 katlı binada baca temizliği sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2026 - 08:51 Güncelleme:
        Fatih Mahallesi İşler Caddesi'ndeki 3 katlı binanın birinci katında oturan Ayşe Ç. (60), evinin bacasını ateş yakarak temizlemeye çalıştı. Bacada başlayan alevlerin çatıya sıçraması üzerine yangın büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme, polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle çevredeki binalara sıçramadan söndürülen yangında, binanın üçüncü katı ve çatısı kullanılamaz hale geldi.

        Savaştepe Kaymakamı Furkan Berber ve Belediye Başkanı Ali Koyuncu, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

