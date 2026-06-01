Balıkesir'de çapa makinesinin altında kalarak yaşamını yitiren Fahrettin Şener'in cenazesi toprağa verildi

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde bahçesinde kullandığı çapa makinesinin altında kalarak hayatını kaybeden 69 yaşındaki Fahrettin Şener’in cenazesi defnedildi.



Kayıkçı Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde çapa makinesinin altında kalarak yaşamını yitiren Şener'in cenazesi Susurluk Devlet Hastanesi'nden alınarak Susurluk Çarşı Camisi'ne getirildi.



Şener'in cenazesi, öğle vakti helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasının ardından Kayıkçı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cenaze törenine, Şener’in yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.



- Bisikletiyle umreye gitmişti





Susurluk’tan 10 Kasım 2025’te bisikletiyle Mekke ve Medine’ye gitmek üzere yola çıkan Şener, yaklaşık 3 bin 450 kilometre katederek umresini yapmıştı. Yolculuk sürecinde yaşadıklarını kamerayla kaydedip sosyal medya hesabından paylaşan Şener’in görüntüleri, çok sayıda beğeni ve yorum almıştı.

