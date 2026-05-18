Balıkesir'de Çay Deresi taşkın koruma projesinde imalatlar tamamlandı

        Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Balıkesir'in Karesi ilçesinde yürütülen "Çay Deresi 4. Kısım Taşkın Koruma İnşaatı" kapsamında duvarlı kanal ve yaya köprülerine ilişkin imalatların tamamlandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 11:36 Güncelleme:
        Balta, yaptığı yazılı açıklamada, tarım arazilerini ve yerleşim yerlerini taşkın riskine karşı korumak amacıyla yürütülen çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirtti.


        İl merkezinden geçen 1272 metre uzunluğundaki dere ıslahı çalışmalarının detaylarını paylaşan Balta, şunları kaydetti:

        "Proje kapsamında 2 bin 544 metre betonarme duvar imalatı ile 1 yol geçiş yapısı, 7 çelik kemer yaya köprüsü, 1 çelik düz yaya köprüsü, 2 betonarme yaya köprüsü ve 6 engelli rampası tamamlanmıştır. Ayrıca 2 bin 544 metre uzunluğunda çift taraflı alüminyum döküm korkuluk, alüminyum aydınlatmalar ve ferforje korkuluk imalatları da bitirilmiştir. Projenin tamamlanmasıyla Karesi ilçemiz taşkın riskine karşı daha güvenli hale gelecektir."

        - "Dere yataklarına müdahale edilmemeli"

        Taşkın koruma tesislerinin verimli çalışması için vatandaşlara da uyarılarda bulunan Balta, dere yataklarının temiz tutulmasının önemine değindi.

        Balta, dere yataklarına evsel ve hayvansal atıkların atılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Dere yatağının daraltılmaması ve müdahale edilmemesi hususunda tüm vatandaşlarımızın duyarlı davranması büyük önem arz etmektedir. Hayata geçirdiğimiz bu tesislerle vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini güvence altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Modern üstyapı unsurlarıyla bölgeye estetik bir görünüm kazandırılması da hedeflenen projenin kalan kısımlarının kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

