        Balıkesir Haberleri Balıkesir'de Çerkes Sürgünü ve Soykırımı'nın 162. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi

        Balıkesir'de Çerkes Sürgünü ve Soykırımı'nın 162. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde, "21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü ve Soykırımı" anma haftası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 11:58 Güncelleme:
        Balıkesir Adige Çerkes Kültür Derneği, Dere Çerkes Güzelleştirme ve Kültür Derneği ile Orhanlı Çerkes Kültür Derneğince düzenlenen program, Çerkesya (Soçi) Milli Meclisi ve Hükümeti'nin son başkanı Hacı Girandük Berzeg Bey'in Manyas Tepecik Mahallesi'ndeki kabri başında yapıldı.


        Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Kafkas-Rus savaşlarında vatan savunmasında şehit olanlar ile sürgün yollarında hayatını kaybedenler için dualar edildi.

        Programa katılan Prof. Dr. Fethi Güngör, Çerkes toplumunun yaşadığı sürgün ve soykırımın hafızalarda diri tutulmasının önemine değindi.

        Anavatan ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğinin vurgulandığı törende, sürgün trajedisinin gelecek nesillere unutturulmaması çağrısında bulunuldu.

        Anma etkinliğine, siyasi parti temsilcileri, Çerkes kültür derneğinin temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

