Balıkesir'de devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Balıkesir'in Marmara ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. Y.E.Y. idaresindeki 10 E 5067 plakalı kamyonet, Avşa Mahallesi ile Yiğitler Mahallesi arasındaki kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetinin kaybederek devrildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralı sürücü, kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına aldı.

