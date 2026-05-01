Balıkesir'de devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. Bandırma-Çanakkale kara yolunun Külefli Mahallesi mevkisinde, sürücüsü henüz belirleyemeyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi. Kazada, otobüsteki 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ulaşıma kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı.

