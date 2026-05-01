        Balıkesir'de düzenlenen "Fikret Days '26" reklamcılık zirvesi tamamlandı

        Balıkesir'de, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen "Fikret Days '26" reklamcılık zirvesi sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 09:54 Güncelleme:
        Zirve, Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları Destekleme Sistemi'nin (ÜNİDES) desteği ve 26 sponsorun katkısıyla gerçekleştirildi.


        Aziz Sancar Konferans Salonu'nda, "kırmızı fularlı kara kedi" logosu ve "ülkenin en tecrübesiz reklam ajansı simülasyonu" mottosuyla yola çıkan topluluğun düzenlediği etkinlikte, sektörün önde gelen profesyonelleri öğrencilerle buluştu.

        - Sektör temsilcileri tecrübelerini paylaştı

        Zirvenin ilk günü, BANÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Aydın ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Çağatay Tok'un açılış konuşmalarıyla başladı.


        Fikir ve Reklam Topluluğu (FİKRET) Danışmanı öğretim görevlisi Dr. İsmail Arı'nın sunumuyla devam eden program, Strateji Direktörü Doğukan Gedik, Havas İstanbul Kreatif Grup Başkanı Nihan Adıyaman, Şekerbank Reklam Müdürü Emel Özşen, YRD İstanbul Marka Yöneticisi İrem Koca, Dijital Pazarlama Profesyoneli Okan Çil ve yönetmen Bilal Eroğlu'nun öğrencilerle tecrübelerini paylaşmasıyla sonlandı.

        Topluluğun çatısı altında markalarla birebir görüşen öğrenciler, reklam dünyasının gerçek temsilcileriyle doğrudan çalışma fırsatı buldu.

        Zirvenin ikinci gününde ise Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Berkant Yılmaz, Uludağ Enerji Grup Kurumsal İletişim Koordinatörü Yusuf Ziya Yüce, Marker Groupe Ajans Başkanı Damla Aydın Altundemir, PaperB Kurucusu art direktör Beste Uğur, kreatif direktör Yunus Emre Baypınar ve yönetmen Fuzule Tezcan, öğrencilere sunum yaptı.


        Söyleşilerin yanı sıra düzenlenen e-Devlet onaylı sertifikalı atölyeler, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

        Öğrenciler, kadraj, dijital pazarlama, programatik reklam, beyin fırtınası ile yaratıcı strateji ve yazarlık atölyelerinde sektörün dinamiklerini mutfağında tecrübe etme şansını yakaladı.

        26 öğrenciye staj imkanının da sağlandığı etkinliğin sonunda, konuklara ve sponsorlara plaket takdim edildi, 62 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

        - "Sektör temsilcileri ile gençlerimiz arasında kurulan köprü, geleceğin reklamcılarını yetiştirecek"

        Programa ilişkin değerlendirmede bulunan FİKRET Danışmanı Arı, üniversiteyi iletişim ve reklam alanında bir ekol haline getirme hayallerinin somut adımını başarıyla tamamladıklarını belirtti.


        Gençlere güvenmenin önemini vurgulayan Arı, şunları kaydetti:

        "Bugün gördük ki gençlere güvendiğinizde, yanlarında durup onlara sorumluluk verdiğinizde ve hayallerine ortak olduğunuzda çok büyük işler başarıyorlar. Kırmızı fularlı ekibimiz, bu 2 günde sadece bir etkinlik düzenlemedi, köklü bir geleneğin de temelini attı. En büyük hayalim, sonraki yıllarda düzenleyeceğimiz 'Fikret Days' etkinliklerinde bugün bu salonda oturan öğrencilerimizi sektör profesyonelleri olarak sahnede konuk etmektir. Sektör temsilcileri ile yetenekli gençlerimiz arasında kurulan bu köprü, geleceğin başarılı reklamcılarını yetiştirecektir."

        FİKRET Başkan Yardımcısı Berkay Özden ise ÜNİDES kapsamında desteklenen tek reklam projesi olarak çıktıkları bu yolda, salonu tamamen dolduran katılımcıları görmenin kendileri için gurur verici olduğunu dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Zirveye ana sponsor olan Kiraz Otel Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akyol da gençlerin ortaya koyduğu vizyon ve dinamizmin kendileri için büyük ilham kaynağı olduğunu belirterek, geleceği şekillendirecek iletişimcilerin projelerini her zaman destekleyeceklerini bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti 50 milyar dolara yakın"
        "ABD'nin İran'a saldırılarının maliyeti 50 milyar dolara yakın"
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Konaklama vergisi düşürüldü
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        Siyasilerden 1 Mayıs mesajları
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Beşiktaş Avrupa aşkına!
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        Kız çocuklarına cinsel taciz... Sabıkalı sapık bakkal!
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Bandırma'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 30 yaralı
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Kiralıkların geleceği netleşiyor!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Suç örgütüne operasyon! "Cehennem Necati'nin" el konulan mal varlığı belli oldu!
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Ünlü oyuncu terhis oldu
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Tartıştığı 2 kadını öldürmüştü... Katilden haber var!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        Bu masa üç farklı ülkenin sınır kapısı!
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        "Sevgilim değil, arkadaşım"
        Trump Almanya'dan sonra İspanya ve İtalya'yı işaret etti
        Trump Almanya'dan sonra İspanya ve İtalya'yı işaret etti
        Dünyanın en ilginç meslekleri
        Dünyanın en ilginç meslekleri
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Yemek yapmadı" diye döverek öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Sağanak yağmur ve karla karışık yağmur uyarısı
        Döviz dönüşüm desteği süresi 3 ay uzatıldı
        Bandırma'da kaza: 1 yaralı
        Bandırma'da kaza: 1 yaralı
        Otobüs faciasında hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu
        Otobüs faciasında hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu
        Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 26 yaralı
        Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 26 yaralı
        Balıkesir'de devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
        Balıkesir'de devrilen yolcu otobüsündeki 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı
        Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü, 31 yaralı / Yeniden
        Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi; 3 ölü, 31 yaralı / Yeniden
        Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var
