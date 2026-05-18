        Balıkesir'de düzenlenen Türkiye 14 Yaş altı Oryantiring Şampiyonası sona erdi

        Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Balıkesir'de düzenlenen Türkiye 14 Yaş Altı Oryantiring Şampiyonası, ödül töreniyle tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Türkiye'nin farklı illerinden gelen sporcuların katılımıyla iki gün süren organizasyonun ilk gününde yarışlar, İvrindi ilçesine bağlı kırsal Kirazören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yapıldı. Şampiyonanın ikinci gününde ise sporcular, Balıkesir şehir merkezindeki sürat yarışında dereceye girmek için ter döktü.

        Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler, ödül töreninde yaptığı konuşmada, sporcuların mutluluğunun öncelikleri olduğunu vurguladı. Büyük bir aile olduklarını belirten Güler, "Biz çocuklarımızın mutlu yüzlerini gördüğümüzde dünyalar bizim oluyor. Mutlu çocuk, başarılı sporcu demektir. Herkese emekleri için teşekkür ederiz." dedi.

        Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli de böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.


        Sporun birleştirici gücüyle gençleri desteklemeye devam edeceklerini kaydeden Şehirli, dereceye giren sporcuları ve ailelerini kutladı.

        Yarışmaların ardından düzenlenen törende protokol üyeleri, dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını takdim etti.

        Törene, İvrindi Kaymakamı Faruk Atar, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, İvrindi İlçe Jandarma Komutanı Erman Yavuz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

