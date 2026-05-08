        Balıkesir'de ekstra nötral alkol üretim tesisinin temeli atıldı

        Balıkesir'de ekstra nötral alkol üretim tesisinin temeli atıldı

        Balıkesir'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde günlük 400 ton mısır işleme kapasitesine sahip ekstra nötral alkol üretim tesisinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Giriş: 08.05.2026 - 19:15 Güncelleme:
        Eyüp Sabri Tuncer firması tarafından yıllık 54 milyon litre etil alkol üretim kapasitesine sahip olacak tesisin temel atma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı konuşmada, fabrikanın üretime, istihdama ve ihracata katkı sağlayacak önemli bir yatırım olduğunu söyledi.

        Tesisin ithalatı azaltma yönündeki etkisinin önemine vurgu yapan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

        "İnsanların bacasının tütmesine, sofrasının bereketlenmesine vesile olan her üreticimiz bizim başımızın tacıdır. Onlar için devlet olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. En önemlisi de ithalatımızı olumlu anlamda etkileyecek, ikame edecek böyle stratejik bir tesisin ilimizde üretim yapmasıdır. Balıkesir, her yönüyle güvenli ve huzurlu bir yatırım şehridir. Cumhuriyet ile yaşıt bir markanın, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında burada yatırım yapması halkımız adına şükran duyulacak bir tablodur."

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da şehrin tüm dinamikleriyle el birliği içinde Balıkesir’i geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

        Uygur, "Şehrimizi geliştirmenin çabası içindeyiz. Balıkesirimizi artık bir lokomotif şehir haline getirmenin gayreti içerisindeyiz. Bugün de bu anlamda güzel bir vesileyle bir aradayız." dedi.

        Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Engin Tuncer de yaptıkları yatırımla kolonya için alkol tedarikinde zorlanmayacaklarını vurguladı.

        Tuncer, fabrikanın "Yeşil fabrika" konseptiyle tasarlandığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Bu fabrika için ana sözleşmemize 'kesinlikle gıda ve içki sektörüne verilmemek üzere' maddesini ilave ettik ve bunu devletimize taahhüt ettik. Buradan insana zararlı hiçbir ürün çıkmaz. Günde 400 ton mısır işleyecek olan bu tesisten yıllık 44 bin ton yem maddesi çıkacak. Bu ürün şu an Türkiye'ye ithal geliyor, dolayısıyla yerli üretimle ithal ikamesi sağlayacağız. Ayrıca tesis, kojenerasyon ünitesiyle kendi elektriğinin dörtte üçünü üretecek. Doğaya salınacak karbondioksit gazını da sıvılaştırarak yıllık 22 bin ton satışını gerçekleştireceğiz. Bu tam bir yeşil fabrika, Balıkesir’e yakışan bir işletme olacak."

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri, tesisin temeline ilk harcı koyan butona basarak inşaat sürecini başlattı.

        Törene, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Ali Taylan Öztaylan, Mustafa Canbey ve İsmail Ok, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile protokol üyeleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

