Balıkesir'de "Fikret Days '26" reklamcılık zirvesi düzenlenecek

Balıkesir'de, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından "Fikret Days '26" reklamcılık zirvesi düzenlenecek.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları Destekleme Sistemi (ÜNİDES) kapsamında desteklenen projeler arasında yer alan etkinlik, BANÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinden oluşan Fikir ve Reklam Topluluğu (FİKRET) tarafından hayata geçirilecek.



"Kırmızı fularlı kara kedi" logosu ve "ülkenin en tecrübesiz reklam ajansı simülasyonu" mottosuyla yola çıkan topluluk, kabul edilen 1378 proje arasında yer alan tek reklam topluluğu olma özelliğini taşıyor.



Proje kapsamında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde düzenlenecek reklamcılık zirvesinde, sektör profesyonelleri ile öğrenciler bir araya gelecek. Etkinlikte söyleşi ve atölyeler yer alacak.



Zirveye, Kocaeli Üniversitesi Reklamcılık Bölümü "Koraj Atölye" ve Dr. Öğr. Üyesi Berkant Yılmaz'ın yanı sıra "Novarius" lakaplı Yapay Zeka Film Yönetmeni Mertcan Altun, Şekerbank Reklam Müdürü Emel Özşen, YRD İstanbul Marka Yöneticisi İrem Koca, SRV Studio Kreatif Direktörü Burhan Altınışık, Hitay Holding Dijital Pazarlama Profesyoneli Okan Çil, Uludağ Enerji Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce, Havas Yaratıcı Grup Başkanı Nihan Adıyaman, Reklam ve Belgesel Yönetmeni Bilal Eroğlu, Reklam Strateji Direktörü Doğukan Gedik, PaperB Girişimi Kurucusu ve Art Direktör Beste Uğur, Kreatif Direktör Yunus Emre Baypınar ile Marker Groupe Dijital Pazarlama Direktörü Damla Aydın Altundemir gibi sektörün farklı alanlarından uzman isimler de katılacak.



Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan Fikir ve Reklam Topluluğu Danışmanı Öğr. Gör. Dr. İsmail Arı, öğrencilerin sektör profesyonelleriyle doğrudan etkileşim kuracak olmasının çok kıymetli olduğunu bildirdi.



Arı, etkinliğin öğrencilere ilham dolu bir zemin sunacağını belirterek, "Tüm çalışmamız Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini iletişim ve reklam alanında bir ekol haline getirmek. Fikret Days etkinliği de bizi bu hayallere götürecek önemli bir basamak." ifadelerini kullandı.



Fikret Days Etkinlik Öğrenci Koordinatörü Beril Kilit de Gençlik ve Spor Bakanlığının sunduğu desteğin öğrenciler için çok değerli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"ÜNİDES kapsamında kabul edilen 1378 proje arasından tek reklamcılık projesi olarak stratejinin ve iletişimin gücünü zirveye taşımak istiyoruz. Bu sadece bir proje değil büyük bir topluluğun, inanan bir ekibin sesi. FİKRET ekibi olarak, henüz kurulduğumuz yıl içerisinde böyle bir zirve ile yola çıkmak hepimiz için büyük bir gurur ve mutluluk. Kırmızı fularlı kedileri iletişim alanında artık daha sık göreceksiniz."



"Fikret Days '26", 29-30 Nisan'da Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Aziz Sancar Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

