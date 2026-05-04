Balıkesir'de iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Balıkesir'in Ayvalık ve Burhaniye ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi yaralandı.



Çanakkale-İzmir E-87 kara yolu Ayvalık kavşağında, sürücülerinin kimlik bilgileri henüz öğrenilemeyen 34 PET 146 plakalı otomobil ile AB 437 EY plakalı tır çarpıştı.



Kazada yaralanan 5 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Burhaniye ilçesinin kırsal Dutluca Mahallesi yol ayrımında ise O.D. idaresindeki 10 AUZ 707 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araziye savruldu.



Araç içinde sıkışan sürücü O.D, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.



Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.

