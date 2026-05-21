        Balıkesir Haberleri Balıkesir'de "İmgesel Yolculuk" heykel sergisi açıldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, "Müzeler Haftası" dolayısıyla heykeltıraş Ertuğ Atlı'nın "İmgesel Yolculuk" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 10:24 Güncelleme:
        Müzeler Haftası etkinlikleri çerçevesinde heykel sanatçısı Ertuğ Atlı'nın Anadolu sembollerinden esinlenerek hazırladığı eserler Edremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

        Üniversitedeki doktora tez çalışmasında yer alan "Anadolu sembolleri" konusunu sanatıyla harmanlayan Atlı, sergide yer alan heykelleriyle geçmişten günümüze kültürel bir köprü kurmayı hedefliyor.

        Serginin açılışını Edremit Belediye Başkan Yardımcıları Cavit Cebeci ve Metin Tunçer yaptı.

        Ertuğ Atlı, ilçede uzun yıllardır pek çok kültür sanat etkinliğine katkı sunduğunu söyledi.

        Müzeler Haftası gibi anlamlı bir dönemde bu etkinliğin içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Atlı, "Sanat ve kültürün düşünsel ürünler oluşturmasından yola çıkarak, üniversitedeki doktora tezimin ışığında, Anadolu'nun sembolleri üzerine yaptığım heykel çalışmalarımla bu sergiyi hayata geçirdik. Müzeler Haftası'nın ruhuna da uygun düşeceğini öngördük." dedi.


        Ziyaretçilerden ilgi gören sergi, hafta boyunca açık olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

