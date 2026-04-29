Balıkesir'de kereste yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde seyir halindeki kereste yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinden Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ne kereste taşıyan I.K. idaresindeki 35 ZS 355 plakalı tırın 35 ANE 713 plakalı dorsesi, Balıkesir-İzmir otoyolu Polis Meslek Eğitim Merkezi mevkisinde alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle tırın dorsesinde hasar oluştu.
