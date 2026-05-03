        Balıkesir Haberleri Balıkesir'de off-road şenliği düzenlendi

        Balıkesir'de off-road şenliği düzenlendi

        Balıkesir'in Havran ilçesinde düzenlenen off-road şenliği, adrenalin tutkunlarını ve doğaseverleri bir araya getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Havran Belediyesinin ev sahipliğinde Millet Bahçesi'nde oluşturulan özel parkurlarda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda profesyonel sürücü katıldı.

        Yarışlarda sürücüler; çamur, dik rampa ve derin çukurlardan oluşan zorlu etaplarda kıyasıya yarıştı.

        Hız ve ekstrem etaplarında bazı araçlar parkuru tamamlamakta güçlük çekti. Girdikleri çukurlardan çıkamayarak ters dönen veya mekanik arıza yaşayan araçlara, alanda hazır bekletilen iş makineleri müdahale etti.

        Kurtarılan araçlar, gerekli kontrollerin ardından yarışı sürdürdü.

        Rotasız Offroad Grubu Başkan Yardımcısı Hilmi Şahin, AA muhabirine, organizasyona yaklaşık 60 aracın katıldığını belirterek, "Klasmanlarımızı S1 ve S2 olarak hız ve ekstrem etapları şeklinde planladık. Etkinlik alanımızda yaklaşık 800 karavan, araç üstü çadır ve bireysel kampçı misafir ettik. Şehir dışından gelen misafirlerimiz alanımızı çok beğendi." dedi.

        Bursa'dan katılan Duygu Şener, organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu ve yarışlarda iddialı olduğunu dile getirdi.

        Gösteri sırasında aracı ters dönen Mevlüt Rodoplu ise kazayı yara almadan atlattığını ifade ederek, "Şansımız yaver gitmedi. Gaza biraz fazla yüklendik ve takla attık ancak bir problem yok, aracımız yürür durumda." diye konuştu.

        Katılımcılardan Onur Sezer de yağışlı havaya rağmen ilginin yüksek olduğunu, ufak çaplı kazalara rağmen adrenalini yüksek bir hafta sonu geçirdiklerini kaydetti.

        Etkinlik, final yarışlarının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

