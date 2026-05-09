Balıkesir'de öldürülen esnafın cenazesi, kendi çekici aracıyla son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden 46 yaşındaki İsmail Süzan'ın cenazesi, sahibi olduğu çekici aracıyla taşındı.



İlçenin tanınan esnaflarından Süzan için Yalı Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.



Törene Süzan'ın ailesi, yakınları ve ilçe sakinleri katıldı.



Kılınan namazın ardından Süzan'ın tabutu, yıllarca kullandığı kendisine ait çekici aracıyla ilçe mezarlığına taşındı.



Önceki gün Erdek Küçük Sanayi Sitesi'nde Ali T'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan İsmail Süzan, tedavi gördüğü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

