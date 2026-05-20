        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de otogarda fahiş fiyat denetimi yapıldı

        Balıkesir'de otogarda fahiş fiyat denetimi yapıldı

        Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi terminalde şehirler arası otobüs firmalarının düzenlediği biletlere yönelik denetim yaptı.

        Giriş: 20.05.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Denetimde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bildirilen bilet tarifesi ile vatandaşa uygulanan bilet fiyatları karşılaştırıldı.

        Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, denetimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların bayrama kadar süreceğini söyledi.

        Denetimleri tüketicilerin fahiş fiyata maruz kalmaması için yaptıklarını belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

        "Tüketicilerimizin sadece ürün güvenliğini değil fiyat güvenliğini de sağlamaya çalışıyoruz. Zaten Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mızın vermiş olduğu bir fiyat aralığı var. Firmalar bunun üzerine çıkamıyor. Biz de bu fiyat aralıklarının vatandaşın bilgilendirilmesi açısından görünebilir olmasını sağlıyoruz. Yine aynı otogarda satış yapan kafeterya ve mağazaları da denetliyoruz."

        Pehlivan, Balıkesir'de yaklaşık 91 firmayı denetlediklerini dile getirerek, "Sadece kent merkezini değil ilçelerdeki otogarları da denetliyoruz. Bu süreçte ilimizdeki fiyatların asgari bir şekilde uygulandığını gördük. Yani bayram dolayısıyla fiyatların artırılmadığını tespit ettik. Bir haksız fiyat uygulaması göremedik. Bundan dolayı esnafımızı tebrik ediyoruz."

        İlhan Pehlivan, denetimlerin aralıksız süreceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

