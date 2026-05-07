Balıkesir'de silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü
Balıkesir'in Erdek ilçesinde dün silahlı kavgada yaralanan İsmail Süzan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Erdek Küçük Sanayi Sitesi'nde Ali T'nin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralanan İsmail Süzan, tedavi gördüğü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltındaki şüpheli Ali T'nin ise emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Dün, Erdek Küçük Sanayi Sitesi'nde Ali T. ile Süzan arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, Ali T'nin iş yerindeki pompalı tüfekle ateş ettiği İsmail Süzan yaralanmıştı.
Şüpheli Ali T. ise olay yeri yakınlarında polislerce gözaltına alınmıştı.
