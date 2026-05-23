        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 15:19 Güncelleme:
        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Sarıbeyler Mahallesi'nde 10 L 3246 plakalı otomobili takibe aldı. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan araç, kovalamaca sonucu durduruldu.

        Araçtaki zanlılar M.A.K. (28) ve A.Ç. gözaltına alındı.

        Takip esnasında araçtan yol kenarına atılan poşette 2 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Şüphelilerin araç ve ikametlerinde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda 3 bin 446 uyuşturucu hap bulundu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A.K. ve A.Ç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

