        Balıkesirli öğrenciler TÜBİTAK Türkiye finallerinden ödüllerle döndü

        Balıkesir'den TÜBİTAK Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Türkiye Finalleri'ne katılan öğrenciler, farklı kategorilerde birincilik, üçüncülük ve teşvik ödülleri kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Türkçe alanında Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Masal Azra Evliyaoğlu, Kayra Ege Sarı ve Nail Tuna Öztürk, danışman öğretmenleri Özgür Ataç rehberliğinde Türkiye birincisi oldu.

        Matematik kategorisinde Bandırma Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Elif Naz Evlice ve Yağmur Sülün Türkiye üçüncülüğünü elde ederken, Gönen Ömer Seyfettin Fen Lisesi öğrencileri Berat Can Ercan, Berilsu Çelikel ve Ecrin Avcı aynı alanda teşvik ödülüne layık görüldü.

        Coğrafya alanında ise Gönen Öğretmen Işıl İpek Ortaokulu öğrencileri Yağmur Akarken ve Çınar Çiçek ile Edremit Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Ecmel Yenigün ve Ceylin Çakan teşvik ödülü kazandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, yaptığı açıklamada, elde edilen başarıların kentin bilimsel araştırma ve eğitimdeki kararlılığını gösterdiğini belirterek, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

