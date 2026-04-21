Bandırma-Erdek kara yolunda otomobil takla attı: 3 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak bahçeye devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat Bandırma-Erdek kara yolu Tatlısu Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çift şeritten tek şeride geçişin yapıldığı virajlı bölgede G.Y. idaresindeki 16 SN 161 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Savrulan araç, yol kenarındaki bahçelik alana yuvarlanarak durabildi.



Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü G.Y. ile yolcular S.K. ve S.Ö., Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.



Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

