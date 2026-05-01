Bandırmaspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Özbeyli Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 38. haftasında yarın sahasında oynayacağı Özbelsan Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı.



​​​​​​​Bandırma Onur Göçmez Cinçukuru Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve şut çalışmaları ile devam etti. Dar alan çift kale oyunlarıyla süren antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi.



Mustafa Gürsel, AA muhabirine, sahalarında çıkacakları son maça galibiyet parolasıyla hazırlandıklarını söyledi.



Ligi 60 puanla bitirmek istediklerini ifade eden Gürsel, "Geçen hafta son dakikada yediğimiz gol bizi çok üzdü. Artık rakibimizin de ne yapacağını bekleyeceğiz. Sezonu 60 puan ile bitirip play-off sürecinde yeni bir serüven başlıyor. Kendi sahamızda kendi seyircimiz önünde kazanmak için her şeyi yapacağız ve diğer sonuçlara bakarak bir değerlendirme yapacağız. Oyuncularıma sezon boyunca gösterdikleri özveriden dolayı hepsine teşekkür etmek istiyorum. Yarın ki maça tüm taraflarımızı bekliyoruz. Hep beraber güzel bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." diye konuştu.



Bandırma 17 Eylül Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Sivasspor maçını Batuhan Kolak yönetecek.

