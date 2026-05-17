Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Balıkesir mitinginde konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Balıkesir mitinginde konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir devri kapatıp yeni bir devir açacağız. Bundan sonra seçim gelecek. O seçimde ilk iş vergide adalet gelecek." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 19:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Balıkesir mitinginde konuştu:

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir devri kapatıp yeni bir devir açacağız. Bundan sonra seçim gelecek. O seçimde ilk iş vergide adalet gelecek." dedi.

        Özel, partisinin, Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı'nda düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'i Cumhuriyet yapan, toplumun tamamına sahip çıkan ve kimseyi geride bırakmayan anlayışla Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine sahip çıkmaya geldiklerini söyledi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın görev süresince yaptığı çalışmaları anlatan Özel, Akın ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

        CHP'nin, bu yasama döneminde TBMM'ye verdiği ilk kanun teklifinin Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesine dair kanun teklifi olduğunu hatırlatan Özel, İstiklal Madalyası'nın Balıkesir'in hakkı olduğunu dile getirdi.

        Özgür Özel, bu yıl ilk dört ayda faize 1,1 trilyon lira ödendiğini, yatırıma ise 242 milyar liranın ayrıldığını belirterek, "Yani yatırıma giden paranın 5 katı faize gidiyor." bilgisini paylaştı.

        İktidarı eleştiren Özel, şöyle devam etti:

        "Türkiye'de 100 liralık vergi toplanıyor. Beklersin ki bunun yüzde 90'ını zenginler ödesin, yüzde 10'u orta gelirlilere düşsün. Oysa Türkiye'de vergilerin yüzde 65'i dünyanın en adaletsiz vergisi olan dolaylı vergilerle toplanıyor. Diğer taraftan bu meydanın çok verdiği bir vergi var. Gelir vergisi. Maaşlardan kesiliyor, daha eline gelmeden. Bu da toplam vergilerin yüzde 23-24'ü. Yaptı sana yüzde 89. Senin 'zenginler ödeyecek' dediğin kurumlar vergisi yüzde 11. Yani esas kazanan esas vergi ödemesi gerekenler yüzde 11, hiç ödememesi ya da çok az vergi ödemesi gerekenler yüzde 89. İşte AK Parti'nin kara düzeni budur. Bu kara düzeni alaşağı edeceğiz. AK Parti'nin kara düzenini değiştireceğiz. Bir devri kapatıp yeni bir devir açacağız. Bundan sonra seçim gelecek. O seçimde ilk iş vergide adalet gelecek. Bir devir kapanacak, yeni bir devir açılacak."

        Özel, ülkede adalet olmazsa refahın olmayacağını ifade ederek, "Maalesef her sabah bu ülke iki şeye uyanıyor, zam ve operasyon haberlerine. Bu ülkede 30 yıl önce alınan diplomanın yok sayıldığı, milletin sandıkta verdiği mazbatanın yok sayıldığı, 80-90 yıllık şirketlere bir savcı kararıyla el konulduğu, yargıya güvenin yüzde 18'e düştüğü bir noktadayız. Böyle olunca ülkeye yatırım ve kaynak gelmiyor." diye konuştu.

        - "Arkadaşlarımız masumdur"

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davaya değinen Özel, "8 ayda bir yalan iddianame yazdılar. Adeta bir iftiraname yazdılar ama içinde iddia ettikleri hiçbir şeyi bulamadılar." değerlendirmesinde bulundu.

        CHP Genel Başkanı Özel, Balıkesir'de yıllar önce "Ergenekon" ve "Balyoz" operasyonlarına ilişkin yaptığı konuşmayı anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Bugün geldiğinde artık herkes onların kumpas olduğunu ve içeride yatanların vatanseverler olduğunu gördü. O günkü savcı ortada yok ama Mustafa Balbay, Mehmet Haberal dimdik geziyor. O dönemde gözaltına alınan, hapse konan, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ dimdik ayakta geziyor. O günün iftiracısı Zekeriya Öz firari oldu, sıçan gibi yurt dışına kaçtı. Buradan bir kez daha söylüyorum, arkadaşlarımız masumdur. Atılan iftiraların hepsinin hesabı bir gün sorulacaktır. Yine biz haklı çıkacağız. Kumpasçılar, itirafçılar eninde sonunda ortaya çıkacak."

        Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Cumhuriyet Halk Partisi, genel başkanıyla, yöneticileriyle, belediye başkanlarıyla, üyeleriyle, örgütüyle dimdik ayaktadır. Hiçbir iftiracıya, hiçbir saldırgana teslim olmayız. Bu yolda bizimle yürüyenler yürür, yürümeyenler yolda dökülür, ama Cumhuriyet Halk Partisi eninde sonunda hedefe varır."

        Milletin artık değişim istediğini vurgulayan Özel, "Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, gel istersen genel seçimleri, istersen hem genel hem yerel seçimleri hep birlikte erken seçim sandığına sokalım, millet ne diyorsa onun dediği olsun. Hodri meydan, var mısın? Sayın Erdoğan'a hatırlatıyorum. Sandıktan kaçanın kaçacak hiçbir yeri kalmaz. Sandıktan kaçmak milletten kaçmaktır. Biz milletin önüne sandığı istiyoruz, biz milletin kararı vermesini istiyoruz." dedi.

        Mitingde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı da konuşma yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Suikast girişimi son anda engellendi!
        Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor!
        Süper Lig'de küme düşen son takım belli oluyor!
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        "Galatasaray kendi rekorunu kıracaktır!"
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        "Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı"
        "Çin dönüşü verilen tüm eşyalar çöpe atıldı"
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Litvanyalı boksör şoföre saldırdı!
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        Hamaney'in danışmanından Trump'a uyarı
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: Sandıktan kaçmak milletten kaçmaktır
        Özgür Özel: Sandıktan kaçmak milletten kaçmaktır
        Balıkesir'de seyir halindeki otomobil yandı
        Balıkesir'de seyir halindeki otomobil yandı
        Balıkesir'de "Ayvalık Uluslararası GastroFest" başladı
        Balıkesir'de "Ayvalık Uluslararası GastroFest" başladı
        Balıkesir'de apartmandaki motosiklette çıkan yangında 10 kişi dumandan etki...
        Balıkesir'de apartmandaki motosiklette çıkan yangında 10 kişi dumandan etki...
        Kuzey Ege zeytinyağında ortak akıl Ayvalık'ta buluştu Coğrafi işaret ve lis...
        Kuzey Ege zeytinyağında ortak akıl Ayvalık'ta buluştu Coğrafi işaret ve lis...
        Kazdağları'nda gerçeğini aratmayan arama kurtarma tatbikatı
        Kazdağları'nda gerçeğini aratmayan arama kurtarma tatbikatı