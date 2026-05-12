Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Kupası Ayvalık'ta yapılacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi, 14-17 Mayıs tarihleri arasında 2026 Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapacak.



Türkiye Kürek Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon kapsamında ilçede antrenmanlar başladı.



Türkiye'nin dört bir yanından gelecek yaklaşık 40 takım ve 700 sporcu, 4 gün boyunca Sarımsaklı'nın mavi sularında kürek çekecek.



Gençler, büyükler ve masterlar kategorilerinde gerçekleştirilecek yarışları, vatandaşlar Sarımsaklı Vilayetler Evi önünde kurulacak tribünler ve izleme noktalarından takip edebilecek.



Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı açıklamada, herkesi yarışmaları izlemeye davet etti.



Ayvalık'ın spor turizminde önemli bir adım attığını belirten Ergin, şunları söyledi:



"Türkiye'nin en önemli su sporları organizasyonlarından birine ilk kez ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Ayvalık'ın doğal güzellikleri ve eşsiz denizi, sporcularımıza unutulmaz bir atmosfer sunacak. Dört gün boyunca kentimizde büyük bir hareketlilik yaşanacak. Tüm yurttaşlarımızı Sarımsaklı sahiline davet ediyoruz. Sporun birleştirici gücünü hep birlikte yaşayacağız."

