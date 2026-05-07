Erdek'te küçükler atletizm festivali düzenlendi

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 5. Küçükler Atletizm Festivali düzenlendi Erdek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Erdek Atletik NYZ Spor Kulübü işbirliğiyle 18 Eylül Stadı'nda gerçekleşen etkinlikte yaklaşık 280 sporcu yarıştı. Yarış sonunda tüm sporculara madalya takıldı. Yaklaşık 2 saat süren etkinlikte kendi branşlarında ilk dörde giren sporculara da kürsüde madalya töreni gerçekleştirildi.

