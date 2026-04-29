"Fikret Days '26" reklamcılık zirvesi Balıkesir'de başladı

Balıkesir'de, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından düzenlenen "Fikret Days '26" reklamcılık zirvesi başladı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Üniversite Öğrenci Toplulukları Destekleme Sistemi (ÜNİDES) kapsamında desteklenen projeler arasında yer alan etkinlik, BANÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinden oluşan Fikir ve Reklam Topluluğu (FİKRET) tarafından hayata geçirildi.



"Kırmızı fularlı kara kedi" logosu ve "ülkenin en tecrübesiz reklam ajansı simülasyonu" mottosuyla yola çıkan topluluğun düzenlediği etkinlik Aziz Sancar Konferans Salonu'nda başladı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, sektör profesyonelleri ile öğrenciler bir araya geldi.



Fikir ve Reklam Topluluğu Danışmanı Öğr. Gör. Dr. İsmail Arı, etkinliğe ilişkin AA muhabirine, öğrencilerle 5 ay önce güzel bir yolculuğa çıkarak Fikir ve Reklam Topluluğunu kurduklarını söyledi.



Öğrencilerin sektörde iş bulamama sorunlarını kara kedi ve kırmızı fularla metaforlaştırıp vurgulamaya çalıştıklarını belirten Arı, şöyle konuştu:



"İnşallah önümüzdeki ay FİKRET TV'yi açıyoruz. Bir YouTube kanalı projemiz var. Orada yapacağımız içeriklerle de reklamcılık alanında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini tercih edecek öğrencileri buraya gelmeden önce bilgilendirmek istiyoruz. Orada reklama dair keyifli içerikler olacak. Hem üniversitemizi hem fakültemizi bölümümüzü tanıtacağız hem de buraya daha nitelikli öğrenciler gelmesini sağlayacağız."



Arı, etkinliğe destek olan akademisyenlere ve kurumlara teşekkür etti.



Fikir ve Reklam Topluluğu Başkanı Emirhan Özcan da büyük bir lansmanla kurulduklarını ve kendilerine inanan çok ciddi markaların olduğunu anlattı.



Reklamcılık zirvesine 13 konuğun katılacağını belirten Özcan, "Çok güzel bir gün geçiriyoruz. Reklamcılığın her alanında atölyelerimiz bulunuyor, öğrenci arkadaşlarımız buraya gelen misafirleri çok merak ediyor. Onlardan öğrenecekleri çok şey var. Bu tarz etkinlikleri devamlı yapmayı düşünüyoruz." dedi.



Topluluğun Dijital Medya Koordinatörü Melek Önol da güzel işlere imza attıklarını dile getirdi.



Büyük bir etkinlik gerçekleştirdiklerini vurgulayan Önol, "Çok güçlü bir çalışma dinamiğimiz ve ekibimiz olduğu için ilk günkü gibi aynı ivmeyle devam ediyoruz. ÜNİDES'ten kabul gören bir projemiz de olduğu için çok daha iyi işlere imza atmayı düşünüyoruz." diye konuştu.



-"Bu etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum"



Öğrencilerle bir araya gelen reklam direktörü Yunus Emre Baypınar ise akademi ve sektör arasında köprü olmaya çalıştıklarını söyledi.



Reklam direktörü Doğukan Gedik de öğrenciler tarafından kurulan FİKRET'in onların çalışma yaşamına ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.



Öğrencilerin sektör temsilcileriyle bir araya geldiği etkinliklerin çok kıymetli olduğunu anlatan Gedik, şunları kaydetti:



"Öğrenciler, bu tip etkinliklerde sponsor buluyorlar, sektör temsilcileriyle görüşüyorlar. Bir organizasyon nasıl yapılır bunu biliyorlar. Yarın, bir gün büyük şirketlerde de bunları yapacaklar. Aslında şu an yaptıkları bunun küçük bir minyatürü. Bu yüzden çok öğretici olduğunu düşünüyorum. Bu etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum."



Kocaeli Üniversitesi Reklamcılık Bölümü "Koraj Atölye" ve Dr. Öğr. Üyesi Berkant Yılmaz'ın yanı sıra "Novarius" lakaplı Yapay Zeka Film Yönetmeni Mertcan Altun, Şekerbank Reklam Müdürü Emel Özşen, YRD İstanbul Marka Yöneticisi İrem Koca, SRV Studio Kreatif Direktörü Burhan Altınışık, Hitay Holding Dijital Pazarlama Profesyoneli Okan Çil, Uludağ Enerji Grubu Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce, Havas Yaratıcı Grup Başkanı Nihan Adıyaman, Reklam ve Belgesel Yönetmeni Bilal Eroğlu, Reklam Strateji Direktörü Doğukan Gedik, PaperB Girişimi Kurucusu ve Art Direktör Beste Uğur, Kreatif Direktör Yunus Emre Baypınar ile Marker Groupe Dijital Pazarlama Direktörü Damla Aydın Altundemir gibi sektörün farklı alanlarından uzman isimlerin katıldığı zirve, yarın sona erecek.

