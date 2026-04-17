        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri GÜNCELLEME - Balıkesir'de bir araştırma görevlisini silahla öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        GÜNCELLEME - Balıkesir'de bir araştırma görevlisini silahla öldürdükleri iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin yanında bulunan dükkanda yemek yiyen bir araştırma görevlisini öldürdükleri iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

        Giriş: 17.04.2026 - 10:12 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, dün ilçedeki bir iş yerine yönelik maskeli ve motosikletli 2 şüpheli tarafından ateş edilmesi sonucu Balıkesir Üniversitesi araştırma görevlisi Semih Kaçmaz'ın olay yerine yakın bir işletmede bulunduğu esnada yaralanıp ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği anımsatıldı.

        Polis ekiplerinin şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar yaptığı belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:

        "Çalışmalarda, 60 iş yeri güvenlik kamerası, KGYS ve PTS kameralarının incelenmesi sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelilerin Bandırma ilçesine kaçtıkları tespit edilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yapılan operasyon sonucunda şüpheliler T.K. ve A.S. suç aletleriyle yakalanarak gözaltına alınmıştır. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Balıkesir Üniversitesi camiasına başsağlığı ve sabırlar dileriz."

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Altıeylül ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'taki markete motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, o sırada kurşunlardan biri marketin yanında bulunan dürümcü dükkanında yemek yiyen Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olarak görev yapan Semih Kaçmaz'a isabet etmişti. Kaçmaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti​​​​​​​. Kaçmaz'ın cenazesi, memleketi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde toprağa verilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

