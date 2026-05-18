Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri İstanbul-İzmir Otoyolu'nda devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 08:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir kısmında devrilen yolcu otobüsündeki 25 kişi yaralandı.

        İstanbul'dan İzmir istikametine seyreden A.G. yönetimindeki 24 AAS 700 plakalı yolcu otobüsü, Susurluk Yeni Mahalle mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

        Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otobüsteki 40 kişiden 25'i yaralandı.

        Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

        Otoyolda trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
        20 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 183 gözaltı kararı
        20 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 183 gözaltı kararı
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 57 gözaltı!
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        "Yeni yol haritasına ihtiyaç var"
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Anne ve babasını öldürdü! Sorguda konuşmadı!
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        Almanlar rotayı Amerika'ya kırdı
        "Dostluk yalanmış"
        "Dostluk yalanmış"
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        15 yaşındaki Hülya ölü bulundu!
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Kabine toplanıyor! Gündemde neler var?
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Gelinlik eskiden beyaz değildi!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona erdi!
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        16 yıl polisleri peşinden sürükleyen DNA skandalı
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Yerli otomobiller yükselişe geçti
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak
        Karadeniz ve Doğu Anadolu için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Savaşın ilk ayında mevduat hareketi
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu
        Bayramda çalışanlara ücret zorunlu
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Trump'tan Tahran'a yeni tehdit
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Çorlu'da çatışma: 2 polis şehit düştü
        Okan Buruk'tan TFF'ye sitem!
        Okan Buruk'tan TFF'ye sitem!

        Benzer Haberler

        Erdek'te jandarmadan kenevir operasyonu
        Erdek'te jandarmadan kenevir operasyonu
        Susurluk'ta yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı
        Susurluk'ta yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı
        CHP Genel Başkanı Özel: "İstiklal Madalyası Balıkesir'in hakkıdır" Balıkesi...
        CHP Genel Başkanı Özel: "İstiklal Madalyası Balıkesir'in hakkıdır" Balıkesi...
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Balıkesir mitinginde konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, partisinin Balıkesir mitinginde konuştu:
        Özgür Özel: Sandıktan kaçmak milletten kaçmaktır
        Özgür Özel: Sandıktan kaçmak milletten kaçmaktır
        Balıkesir'de seyir halindeki otomobil yandı
        Balıkesir'de seyir halindeki otomobil yandı