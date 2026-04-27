Kuşaktan kuşağa örs başında demir dövüyorlar

MİRAÇ KAYA/RAMAZAN ATAM - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde 5 kuşaktır demircilik yapan Özdemir ailesi, onlarca yıldan bu yana balta ve orak gibi ürünleri imal ediyor.



Dursunbey Sanayi Sitesi'ndeki dede yadigarı atölyede küçük yaşlarda çalışmaya başlayan Hüseyin Özdemir'in (52) severek yaptığı mesleğini son dönemde oğlu Osman Özdemir (21) devam ettiriyor.



Özdemir ailesi dededen toruna yıllardır ürettikleri balta ve orak gibi eşyalarla bölgenin bu alandaki ihtiyacının karşılanmasına destek veriyor.



Dursunbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Metal Teknolojisi Bölümünü bitirerek babasının yanında çalışan Osman Özdemir, demirden gitar ve genelde filmlerde görülen çift başlı balta gibi süs eşyaları imal ederek, ürün gamını genişletiyor.



Baba ve oğul, kor ateşin karşısında, örs başında mesleklerini yaşatmaya çalışıyor.



- "İlçemizin dışından da siparişler alıyoruz"



Baba Hüseyin Özdemir, AA muhabirine, mesleğin dedelerinden yadigar olduğunu söyledi.



Oğlunun 5. kuşak olarak mesleği devraldığını belirten Özdemir, şöyle konuştu:



"Babam rahmetli olduktan sonra bayrağı devraldık. Zaten ilkokuldan çıktıktan sonra bu mesleğe başladık. O günden bu yana devam ediyoruz, Allah güç, kuvvet verdiği müddetçe devam edeceğiz. Bazı meslekler aşktır. Biz bu meslekle büyüdük, babamızdan bunu gördük. Başka şehirlere gitmek gibi imkanlarımız vardı fakat ben hiç öyle bir şey düşünmedim. Bu meslekte aç kalmazsın. Hiç kimseye muhtaç da olmazsın. Ömrünü güzelce yaşar gidersin. Allah her şeyin helalini versin."



Özdemir, mesleğini halen bazı şeyleri öğrenerek sürdürdüğünü vurgulayarak, "Bazı şeyler deneme yanılma yöntemiyle öğreniliyor. Bunun yanı sıra atalarımızdan gördüğümüz şekilde devam ettiriyoruz. Teknolojinin gelişmesiyle şimdi yeni makineler gelişti. Bizim mesleğimiz de eskiye göre bir miktar kolaylaştı. İlçemizin dışından da siparişler alıyoruz. Farklı özel siparişleri de yapıyoruz." diye konuştu.



Çırak bulmakta zorlandıklarını dile getiren Özdemir, "Bu meslek bizde yavaş yavaş unutuluyor. Oğlumun benim yanımda olması, bayrağı devralması bana güç, kuvvet veriyor. Ben emekli oldum, oğlum yanımda olmasaydı kapıyı kilitler dükkanı kapatırdım. Şu anda oğlum için çalışıyorum. İşi öğreniyor. Gençler farklı düşünüyor. Biz televizyon, onlar bilgisayar çocuğu. Yeni nesil gençler ileriyi daha iyi görüyor. Ben oğlumun daima arkasındayım, mesleğiyle ilgili ne isterse yapabilir." ifadesini kullandı.



- "Dedelerimin mesleği benim için mirastır"



Osman Özdemir de 8 yıldır babasının yanında çalıştığını anlattı.



Mesleğini çok sevdiğini belirten Özdemir, babayla çalışmanın ayrıcalıkları olduğu kadar zor yanlarının da bulunduğunu söyledi.



Özdemir, babasının her hareketini dikkatle incelediğini ve mesleğin inceliklerini öğrenmeye çalıştığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dükkana girdikten sonra ilişkimiz usta, çırak olarak devam eder. Çok güzel gidiyor. Beraber bir şeyler başarmaya çalışıyoruz. Dedelerimin mesleği benim için mirastır. Önümde başka fırsatlar da vardı fakat gerek duymadım. Burada kendi işimin başında dedelerimin mirasını taşıyorum. Mesleğimizi yapan kişi sayısı da azaldı. Benim bu mesleği yaptığımı görenler beni takdir ediyor ve yaptığım ürünleri gördüklerinde tebrik ediyor. Yaptığım ürünleri sosyal medya hesabımda da paylaşıyorum. Son kuşak olmak istemiyorum. Genç arkadaşlarımızın da devam ettirmesini istiyorum. Belki ileri de benim çocuğum da yapar. Bu işi yapmak kolay değil, ben kendi payıma düşeni yapmaya çalışıyorum."

