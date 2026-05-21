Marmarabirlik'ten "Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler" projesi

Marmarabirlik'in çocuklarda sağlıklı beslenme bilinci oluşturmak ve zeytin kültürünü gelecek nesillere aktarmak amacıyla sürdürdüğü "Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler" projesinin dördüncü durağı Erdek Karşıyaka İlkokulu oldu.



"Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler" projesi, Mudanya Dereköy, Gemlik Umurbey ve Orhangazi'nin ardından bu kez Balıkesir'in Erdek ilçesinde öğrencilerle buluştu.



Karşıyaka İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, zeytin ve zeytinyağını yalnızca bir gıda ürünü olarak değil kültürel mirasın, sağlıklı yaşamın ve üretim bilincinin önemli bir parçası olarak tanıma fırsatı yakaladı.



Etkinlikte konuşan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, çocukların küçük yaşlarda doğru beslenme alışkanlıkları kazanmasının önemine dikkati çekti.



Marmarabirlik'in bu coğrafyanın kültürünü, emeğini ve üretim bilincini geleceğe taşıyan büyük bir aile olduğunu vurgulayan Yıldız, "Çocuklarımızın zeytini tanımasını, üretimin değerini öğrenmesini ve sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmasını çok önemsiyoruz. Minik Şeflerle Zeytinli Tarifler projesiyle çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de zeytin kültürüyle güçlü bir bağ kurmasını hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.



Etkinliğe katılan şef Tuncay Sönmez de öğrencilerle birbirinden renkli ve eğlenceli zeytinli tabaklar hazırladı.



Çocukların hazırladığı tarifler etkinliğe renk katarken öğrencilerin hazırladığı sunumlar ilgi gördü.



Programa, Erdek Belediye Başkan Yardımcıları Zeynep Kızıldağ ile Hüseyin Yıldırım, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kızıl ile bazı kurumların müdürleri ve kooperatif başkanları ve üyeleri katıldı.

