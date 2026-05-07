Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Milli Mücadele'nin izlerini taşıyan "Savrancı" geleneği Sındırgı'da yaşatılıyor

        Milli Mücadele'nin izlerini taşıyan "Savrancı" geleneği Sındırgı'da yaşatılıyor

        ÖMER FARUK YALÇIN - Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'nde düzenlenen Hıdırellez şenliklerinde, Milli Mücadele yıllarında Yunan askerlerini korkutmak amacıyla ortaya çıkan "Savrancı" geleneği yaşatılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 11:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli Mücadele'nin izlerini taşıyan "Savrancı" geleneği Sındırgı'da yaşatılıyor

        ÖMER FARUK YALÇIN - Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'nde düzenlenen Hıdırellez şenliklerinde, Milli Mücadele yıllarında Yunan askerlerini korkutmak amacıyla ortaya çıkan "Savrancı" geleneği yaşatılıyor.

        Mahalle sakinleri, her yıl Hıdırellez'de gerçekleştirilen etkinliklerde hem baharın gelişini kutluyor hem de işgal yıllarında köyü savunmak için geliştirilen kültürel mirası gelecek kuşaklara aktarıyor.

        Kutlamalar kapsamında mahalle halkı bir gün önceden yakılan Hıdırellez ateşinin üzerinden atlıyor, türbe ziyaretleri gerçekleştiriyor ve imece usulü hazırlanan yöresel ikramları misafirlere sunuyor.

        Kutlamalar kapsamında yöre halkının "Savrancı" olarak adlandırdığı gösteriler de sahneleniyor. Balıkesir'in "Tülütabak" geleneğine benzerlik taşıyan gösterilerde katılımcılar, Milli Mücadele yıllarında Yunan askerlerini korkutmak için yüzlerini baca kurumuyla boyayıp post giyen "debbağları" (deri işçisi) canlandırıyor.

        Yüzlerini baca kurumuyla boyayan katılımcılar, keçi ve koyun postları giyerek ellerindeki çan ve değneklerle köy sokaklarında dolaşıyor. Zamanla "deve oyunu"na evrilen bu gösterilerde, deveyi oynatan kişilere ise yöre halkı tarafından "Çoramık" adı veriliyor.

        - "Yunan askerlerinin köye girmesini engellemişler"

        "Debbağ" kılığına bürünen mahalle sakinlerinden 59 yaşındaki İsmet Yalçın, AA muhabirine, geleneğin Yunan işgali dönemine dayandığını anlatarak, "Köylüler silah kullanmaları halinde köyün zarar göreceğini düşündüğü için farklı bir yöntem geliştirmiş. Yüzlerini boyayıp korkutucu kıyafetlerle ortaya çıkarak Yunan askerlerinin köye girmesini engellemişler." ifadelerini kullandı.

        Mahalle sakinlerinden 54 yaşındaki Gülşen Erbaş da çocukluğundan bu yana şenliklerin sürdürüldüğünü belirterek, "Akşam bölümünde ise deve oyunu sahneleniyor. Bu gelenek yıllardır yaşatılıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        “Hedef domates eken vatandaş değil, kaçak havuzlu villa”
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu
        9 günlük tatil Bodrum'a yaradı
        9 günlük tatil Bodrum'a yaradı
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Miras için bombalı tuzak kurduğu babası şikayetçi olmadı!
        Miras için bombalı tuzak kurduğu babası şikayetçi olmadı!
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Tuzlu kahve aslında reddetmek demekmiş!
        Tuzlu kahve aslında reddetmek demekmiş!
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Eski sevgilisini övdü
        Eski sevgilisini övdü
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Yanlışı kınamak hakkım"

        Benzer Haberler

        Ayvalıkgücü final aşkına
        Ayvalıkgücü final aşkına
        Ayvalıklı genç voleybolcu Minel Yalçın milli takım kampına davet edildi
        Ayvalıklı genç voleybolcu Minel Yalçın milli takım kampına davet edildi
        Balıkesir'de otomobiller çarpıştı: 3'ü ağır 6 yaralı
        Balıkesir'de otomobiller çarpıştı: 3'ü ağır 6 yaralı
        Edremit'te eğitime kütüphane desteği Zeytinli Ortaokulu'nda açılış heyecanı
        Edremit'te eğitime kütüphane desteği Zeytinli Ortaokulu'nda açılış heyecanı
        Ayvalık'ta Hıdırellez coşkusu yaşandı
        Ayvalık'ta Hıdırellez coşkusu yaşandı
        Burhaniye'de üniversitelilerin bahar coşkusu BUBFA şenlikle renklendi
        Burhaniye'de üniversitelilerin bahar coşkusu BUBFA şenlikle renklendi