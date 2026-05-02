Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında Özbelsan Sivasspor'u evinde 1-0 mağlup eden Özbeyli Bandırmaspor'un yardımcı antrenörü Kerem Satılmış, ligi galibiyetle bitirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 19:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Satılmış, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmada genç oyunculara da şans verdiklerini anlatarak şöyle konuştu:

        "Bizim hiçbir hedefimiz kalmamıştı. Rakibimizin az da olsa hedefi vardı. Rakip takımın kazanmaması lazımdı ama ilk yarıda rakip takım Keçiörengücü galip gelince maç birazcık daha rolantiye döndü. Biz de genç oyuncularımıza şans verdik. Onların performanslarını gördük. Genç oyuncularımızdan da memnun kaldık. Bu sezon hayırlısıyla bitti. Şampiyonları tebrik ediyorum. İnşallah önümüzdeki sene şampiyonluğu biz de yaşayabiliriz."

        Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de play-off'a kalamadıkları için üzgün olduklarını vurgulayarak "Tabii play-off'a kalmak istiyorduk. Geçen hafta son dakika yediğimiz golle bu mümkün olmadı. Burada emeği geçen bütün teknik ekibi, tüm oyuncuları, çalışan personelimizi, tebrik ediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Artık önümüze bakacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
