Parmos Bordo BK yönetimi ve oyuncuları öğrencilerle buluştu

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Parmos Bordo BK yönetimi, teknik ekibi ve oyuncuları Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi öğrencileriyle bir araya geldi.





Üniversitenin Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, Kulüp Başkanı Onur Göçmez, Başantrenör Tutku Açık ve Genel Menajer Haluk Yıldırım ile takım oyuncuları Ty Gordon, Alex Tyus, Kadir Bayram, Okben Ulubay ve Uros Plavsic öğrencilerle buluştu.



Etkinlik öncesinde kulüp tarafından programa katılan öğrenci ve personele forma hediye edildi.



Program, öğrencilerin yönelttiği soruların yanıtlandığı söyleşi ve soru-cevap bölümüyle devam etti.





Onur Göçmez ve beraberindeki heyet, tüm katılımcıları 29 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler karşılaşmasında takıma destek vermek üzere tribünlere davet etti.





Program sonunda Rektör Prof. Dr. İsmail Boz tarafından konuklara teşekkür belgesi takdim edildi.



