Anne adayları "Her Gebeye Bir Ebe" uygulamasıyla korkularını yeniyor

SELİM BOSTANCI - Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Her Gebeye Bir Ebe" uygulaması kapsamında Bartın'da koordinatör ebelerin eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle yakından takip edilen anne adayları, stres ve korkularını yenerek doğuma hazırlanıyor.





Bakanlık tarafından uygulamaya alınan çalışma kapsamında Merkez Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli ebeler, anne adaylarıyla telefonla irtibat kuruyor.



Özellikle ilk gebelik veya yüksek risk grubunda yer alan anne adaylarını evlerinde ziyaret eden görevliler, fiziksel muayenenin ardından nabız, tansiyon, solunum kontrollerinin yanı sıra herhangi bir sağlık problemi olup olmadığını sorguluyor.



Anne adaylarının sağlık durumları, doğum planlamaları, aile hekimliği hizmetlerinden yararlanma durumları ve gebelik sürecine ilişkin eğitimlere katılımları düzenli olarak değerlendiriliyor.



Değerlendirmelerin ardından hazırlanan planlamalar eşliğinde Gebe Okulu'nda eğitimi de kapsayan uygulamayla, sürekli iletişim, bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti alan anne adaylarının stres, tedirginlik ve korkularının üstesinden gelip sağlıklı bir doğum süreci geçirmeleri amaçlanıyor.



- "Hedefimiz önce anneye, sonra bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya gelmesine yardımcı olmak"



Merkezde görevli koordinatör ebe Yasemin Tekin Öztekin, AA muhabirine, Sağlık Bakanlığı sistemine kayıtlı bilgilerinden gebelerle iletişime geçtiklerini anlattı.



Özellikle ilk gebeliğini yaşayan veya gebeliği riskli görünen anne adaylarına ev ziyaretleri gerçekleştirdiklerini aktaran Öztekin, "Bakanlığımızın projesi kapsamında ilimizdeki tüm gebelere tek tek ulaşarak onları yakından takip ediyoruz. Riskleriyle ilgili danışmanlık hizmeti verip gerektiğinde hekimlerimize yönlendiriyoruz. Anne adaylarına gerektiğinde fizyoterapist, diyetisyen, psikolog desteğiyle doğum öncesi, doğum sırası ve sonrasında yanlarında olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.



Öztekin, ev ziyaretlerinde, anne adaylarının sağlık durumlarının takibinin yanı sıra doğum korkularına ilişkin psikolojik rahatlamayı sağlayacak diyaloglar kurduklarına değinerek, şöyle devam etti:



"Asıl hedefimiz önce anneye, sonra doğacak bebeğin sağlıklı şekilde dünyaya gelmesine yardımcı olmak. Tabii bunları yaparken özellikle ilk gebeliği olan anne adaylarının çok endişesi oluyor. Doğum, beslenme, bebek bakımı, anne sütü emzirme gibi endişelerine yönelik birebir danışmanlık veriyoruz. Aynı zamanda her zaman ulaşabilecekleri bir ebenin olması da onları rahatlatıyor."



Öztekin, il genelinde 257'si ilk gebelik olmak üzere 823 anne adayına danışmanlık hizmeti verdiklerini, ziyaret ettikleri adaylara da gebe okullarında doğum sürecine yönelik egzersiz, emzirme ve lohusalık dönemine ilişkin eğitimlerin verildiğini sözlerine ekledi.



- Anne adayları uygulamadan memnun



Anne adayı Arzu Alyeşil, ilk gebeliğini yaşadığını, bu süreçte stres, korku ve panik yaşayabildiğini söyledi.



Alyeşil, "İster istemez tedirgin ve stresli oluyorum. Bu anlamda gerek telefonla gerek ziyaretlerle ebelerime ulaşabilir olmak çok güzel ve güven veriyor. Bu süreçte hem kendimin hem bebeğimin sağlığı açısından ebelerimin çok desteği olduğunu düşünüyorum." dedi.



İlk gebeliğini yaşayan anne adayı Hediye Yücel, uygulamadan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:



"Ebelerimize istediğimiz zaman ulaşıp ücretsiz olarak bilgi, gebelik süreciyle ilgili riskli olan olmayan her şeyi öğrenebiliyoruz. İlk hamileliğimde tedirginliğimi ve korkularımı yeniyorum, bu da sürecimi kolaylaştırıyor. Gebeliğimin 18. haftasındayım. Mesela son olarak vücudumun ödem topladığını fark ettim. Ebelerime danışmamla bunun normal olduğunu öğrendim ve içim rahatladı."

