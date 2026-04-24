"Astoria Grande" kruvaziyeri 1060 yolcusuyla Amasra'ya geldi

Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden "Astoria Grande" adlı kruvaziyer, Amasra Limanı'na demirledi.





Bartın'ın tarihi geçmişi ve doğasıyla ünlü turizm merkezi Amasra'ya 1060 yolcu ve 452 kişilik mürettebatıyla gelen 193 metre uzunluğundaki ve 30 metre genişliğindeki 11 katlı gemi, 3 Ağustos 2022'den bu yana ilçeye 95'inci seferini gerçekleştirdi.



İşlemleri tamamlanan turistlere, liman çıkışında Rusça broşürler verildi.



Turistler, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi ve Kemere Köprüsü gibi tarihi ve turistik yerleri görmek için limandan ayrıldı.



Yolcuların bir kısmı ise tur otobüsleriyle Bartın şehir merkezi ve Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesine gitti.



Amasra'ya 2022'den bu yana 80 bin 380 turist getiren geminin akşam saatlerinde Soçi'ye döneceği öğrenildi.

