Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Bartın'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla 36 kişi hakkında dava açıldı

        Bartın'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla 36 kişi hakkında dava açıldı

        Bartın'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla 10'u 18 yaşından küçük 36 kişi hakkında dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2026 - 21:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bartın'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla 36 kişi hakkında dava açıldı

        Bartın'da 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiasıyla 10'u 18 yaşından küçük 36 kişi hakkında dava açıldı.


        Kentte 18 Nisan'da 13 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı yönünde kolluk kuvvetlerine yapılan ihbar üzerine Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar ve elde edilen dijital deliller ışığında mağdur çocuğun sosyal medya üzerinden iletişim kuran kişilerin istismarına uğradığına dair kuvvetli suç şüphesine ulaşıldı.

        Bu kapsamda 10'u 18 yaşından küçük 36 kişi hakkında 8 Mayıs'ta iddianame düzenlendi. İddianame, Bartın 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.


        Dosya kapsamında 9'u 18 yaşından küçük 33 kişinin tutuklu bulunduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        İran'ın Harg Adası açıklarında petrol sızıntısı tespit edildi
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        Kavga ettiği kardeşini öldürdü!
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        10 gün etkili olacak! Afrika üzerinden geliyor
        Özel'e re'sen soruşturma
        Özel'e re'sen soruşturma
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Fenerbahçe, Konya'da Devler Ligi için sahada!
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Uyku da yeme alışkanlıklarını şekillendiriyor
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Genç kadını sokakta katletti! Caniye en ağır ceza istendi
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Yerel seçimlerde Starmer'a şok
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        Ölümsüz olmak için milyonlarca dolar harcıyor
        "Karantinadayım"
        "Karantinadayım"
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Kennedy laneti: Suikastler, kazalar ve skandallar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"
        "Bergüzar alın teriyle zayıfladı"

        Benzer Haberler

        13 yaşındaki kız çocuğuna 'cinsel istismar' soruşturmasında 33 tutuklama
        13 yaşındaki kız çocuğuna 'cinsel istismar' soruşturmasında 33 tutuklama
        Yaşlı adam ve torunu yanmaktan son anda kurtuldu
        Yaşlı adam ve torunu yanmaktan son anda kurtuldu
        Anne adayları Anneler Günü heyecanını ebelerle doğada yaşadı
        Anne adayları Anneler Günü heyecanını ebelerle doğada yaşadı
        Küre Dağları Milli Parkı'nda bahar güzelliği
        Küre Dağları Milli Parkı'nda bahar güzelliği
        Bartın'da Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Bartın'da Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Bartın'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
        Bartın'da elektrik akımına kapılan işçi öldü