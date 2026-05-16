Bartın'da 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Bartın'ın Amasra ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Büyük Liman mevkisi Turgut Işık Caddesi'nde 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Apartmana bitişik pansiyon ve başka evlerin olması nedeniyle bölgeye Bartın ve Amasra'dan çok sayıda itfaiye ekipleri, polis ve ambulans yönlendirildi. Apartman sakinleri tahliye edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, çatı katı kullanılamaz hale geldi.
